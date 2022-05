Super Smash Bros. Ultimate European Online Challenge: le tournoi en ligne revient cette semaine avec le Spring Showdown 2022 - Des milliers de points or à gagner !

Fans de Super Smash Bros. Ultimate, faîtes chauffer vos manettes et préparez-vous à vous fritter avec le gratin des joueurs européens. En effet, ce vendredi , le SSB.U European Online Challenge revient avec le Spring Showdown 2022. Pour mémoire, il s'agit d'un tournoi en ligne proposant des affrontements de 5 minutes à 1 contre 1 avec seulement 2 vies et sans objets ni Smash finaux, sur des stages limités aux versions CB et DF et sans événements aléatoires. A l'arrivée, les 100 meilleurs joueurs verront leur noms gravés au tableau d'honneur de l'évènement qui sera publié le 31 mai sur le site de Nintendo. Les 10 premiers joueurs classés recevront chacun 2 500 points or (soit 25€ à dépenser sur l'eShop) et les 90 suivants auront droit à 1 000 points or chacun (soit 10€ , toujours à dépenser sur l'eShop- voir les conversions avec d'autres monnaies ICI)

Si vous vous voulez participer au Super Smash Bros. Ultimate European Online Challenge: Spring Showdown 2022 et tenter votre chance, rendez-vous le vendredi 20 mai de 18:00 à 21:00 (heure de Paris) dans le menu "Tournoi en ligne" de Super Smash Bros. Ultimate. Pour plus de détails, retrouvez le règlement ci-dessous ou rendez-vous sur le site de Nintendo.

Détails de l'Événement et Politique de confidentialité L'événement « Super Smash Bros. Ultimate European Online Challenge: Spring Showdown 2022” » est une compétition en ligne (l'« Événement ») dans le cadre du logiciel Nintendo Switch « Super Smash Bros. Ultimate » (le « Jeu »), organisée par Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Francfort-sur-le-Main, Allemagne (« Nintendo », « nous » ou « notre »). Cadre temporel et géographique L'Événement a lieu le vendredi 20 mai, de 18 h 00 à 21 h 00 (heure normale d'Europe centrale). Il est ouvert à toute personne résidant dans l'un des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse (les « Pays participants »). Afin de garantir à tous les participants une expérience de jeu optimale, les joueurs venant de régions géographiquement très éloignées d'Europe centrale (notamment les Açores et l'archipel du Svalbard) ne sont pas autorisés à participer à l'événement. La participation de ces joueurs à l'événement est bloquée par des mesures techniques. Participation Pour participer à la compétition, les joueurs doivent avoir un compte Nintendo dont le paramètre de pays/région est réglé sur l'un des pays pour lesquels l'événement est organisé. Ce compte Nintendo doit bénéficier d'un abonnement actif au service Nintendo Switch Online, qui peut sans distinction être l'une des formules d'abonnement proposées ou une période d'essai gratuit. L'utilisateur doit en outre disposer du jeu sur Nintendo Switch et utiliser son compte Nintendo pour terminer au moins un match de ce tournoi événement dans le Jeu. Il est possible d'accéder à ce tournoi événement en sélectionnant « En ligne » dans le menu principal, puis « Qualifications pour le tournoi spécial ». Score de tournoi Le score de tournoi est une évaluation uniquement disponible lors d'événements en jeu exclusifs. Les participants s'efforcent d'obtenir le score de tournoi le plus élevé possible. Le score de tournoi est une évaluation du niveau du joueur établie sur la base des résultats des matchs pondérés par les scores de tournoi des participants. Les joueurs peuvent consulter leur score de tournoi dans le Jeu à tout moment pendant la durée de l'événement. Les joueurs peuvent participer à autant de matchs qu'ils le souhaitent au cours de l'événement afin d'améliorer leur score de tournoi. Tout match commencé durant la période de l'événement compte dans le score de tournoi, même si le match se termine après la fin de l'événement. Gagnants et récompenses Les 10 participants ayant obtenu les meilleurs scores individuels de tournoi reçoivent chacun 2 500 (deux mille cinq cents) points or My Nintendo. Le reste des 100 participants ayant obtenu les meilleurs scores individuels reçoivent chacun 1 000 (mille) points or My Nintendo. Si, à n'importe quel moment entre sa participation et l'octroi des prix, un participant modifie le paramètre de pays/région de son compte Nintendo pour le régler sur un pays ne faisant pas partie des Pays participants, ce participant sera disqualifié. Les participants qui trichent, manipulent ou exploitent des bugs d'une quelconque manière en lien avec leur participation seront disqualifiés, de même que les participants ayant adopté un comportement inapproprié tel qu'indiqué dans le Code de conduite de Nintendo. En outre, ces participants pourraient voir leur compte Nintendo suspendu ou clôturé. Les prix sont non cessibles. Il est impossible d'obtenir un autre prix ou une somme d'argent équivalents en remplacement. Remise des récompenses Nintendo attribuera les récompenses dans un délai maximum de deux semaines à compter de la date de fin de la période de l'Événement. Les gagnants pourront vérifier la bonne réception de leurs points or en consultant la page d'historique (https://my.nintendo.com/point/history) de leurs points après s'être connectés avec leur compte Nintendo. Conditions supplémentaires et politique de confidentialité La participation à cet Événement est soumise aux termes du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confidentialité du compte Nintendo, ainsi qu'aux conditions du programme de récompenses My Nintendo. Bonne chance !

