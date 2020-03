Sakurai s'exprime sur le Covid-19 et son impact sur l'industrie du jeu vidéo

Avec des règles de confinement de plus en plus strictes dues à la propagation du Covid-19, bon nombre de secteurs se voient impacter par de lourds ralentissement d'activité, et parmi eux nous trouvons bien sûr le jeu vidéo. Directeur de Super Smash Bros. Ultimate, et actuellement à la réalisation du Fighters Pass Vol. 2, Masahiro Sakurai est intervenu dans les colonnes du Famitsu pour parler entre autres de l'impact qu'à, et que pourrait avoir le confinement sur les délais de production des DLC. Nous retrouvons ci-dessous une traduction de sa dernière interview, relatée par NintendoEverything.

Des restrictions sont imposées aux voyages d'affaires. Il est particulièrement difficile de rencontrer des partenaires éloignés. Par exemple, le siège social de Nintendo est à Kyoto, n'est-ce pas ? À cet égard, il est assez difficile pour nous de visiter d'autres entreprises. Dans mon cas précis, je devais faire une présentation à un éditeur sur nos plans pour un nouveau combattant ; cependant, les personnes clés n'ont pas pu se réunir, ce qui a conduit à reporter cette réunion à une période indéfinie. Ce n'est pas quelque chose que je pourrais régler même si je pouvais être au bureau tout le temps. Si nous découvrions que quelqu'un dans le bureau a le virus, je suppose que tous nos bâtiments seraient fermés. Si cela se produit, le développement devrait être entièrement arrêté. Il y a une forte probabilité que le développement ne se déroule pas comme prévu, même si un nouveau combattant était provisoirement annoncé.

Quarantaine oblige, si les personnes ne pouvant pas travailler de chez soi cherchent à s'occuper, il y a de grandes chances que le jeu vidéo soit un passe temps qui risque de se populariser. Sakurai a également une réflexion sur le sujet :

Considérant que tout le monde est pressé de rester à la maison... C'est une pensée plutôt légère, mais les jeux vidéo pourraient connaître une hausse des ventes. Cependant, le COVID-19 jette une ombre sur la production de ces jeux vidéo. Nous pourrions entendre des annonces de report de dates de sortie ou d'arrêt de développement sur différents jeux, mais c'est inévitable. Il n'est pas possible que les choses se déroulent comme prévu lorsque les heures de travail sont réduites.

Vous l'aurez compris, le Covid-19 est un virus qui touche tous les secteurs, et qui aura fatalement des conséquences sur toutes les activités imaginables. N'oubliez pas d'adopter les gestes barrière, de bien vous laver les mains, et de prendre soin de vous et de vos proches !