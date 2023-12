Super Smash Bros. Ultimate revient avec de nouveaux tournois esprits et de nouveaux esprits pour fêter son cinquième anniversaire

Alors même que le jeu n'était plus mis à jour en contenu depuis déjà quelques mois et que l'amiibo Sora de Kingdom Hearts vient à peine de dévoiler sa date de sortie, Super Smash Bros. Ultimate vient d'annoncer qu'il fêterait son cinquième anniversaire (le jeu est sorti, il y a pile 5 ans, le 7 décembre 2018 ) en organisant de nouveaux tournois esprits et en ajoutant de nouveaux esprits à son catalogue déjà bien fourni !

Dès demain, le vendredi 8 décembre et jusqu'au 12 , les joueurs pourront retourner sur le jeu pour avoir droit à un bonus de X5 en expérience lors de ce tournoi spécial et avoir droit à 5 items pour nourrir vos esprits. De plus, à partir de janvier 2024 , Super Smash Bros. Ultimate accueillera de tous nouveaux esprits et 4 nouveaux événements pour les défier. Enfin il sera aussi possible de défier vos propres amiibo dans des tournois dédiés.

Contents de ce retour de Super Smash Bros. Ultimate pour son cinquième anniversaire ?