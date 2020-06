Une date pour la présentation du prochain DLC de Super Smash Bros. Ultimate

Semaine après semaine, Super Smash Bros. Ultimate continue de recevoir du contenu, prouvant à quel point le titre est important pour Nintendo, plus d'un an après sa sortie. 5 DLC sont déjà sortis (Joker de Persona 5, Le Héros de Dragon Quest XI, Banjo et Kazooie de Banjo-Kazooie, Terry Bogard de Fatal Fury et Byleth de Fire Emblem : Three Houses), et le 6ème nous sera bientôt dévoilé. Nintendo avait dévoilé lors du Nintendo Direct Mini de mars 2020 que le prochain personnage DLC viendrait de ARMS , sans préciser son identité, en déclarant que l'annonce se ferait en juin.

Depuis, plus aucune nouvelle... Jusqu'à aujourd'hui. Nintendo vient d'annoncer que le 6ème personnage DLC de Super Smash Bros. Ultimate sera dévoilé le 22 juin 2020 à 16H , soit lundi prochain.

Cependant la firme a annoncé que seul le personnage DLC issus de ARMS serait dévoilé, il faudra encore attendre pour connaître l'identité du 7ème personnage DLC.

Rendez-vous le lundi 22 juin à 16H sur la chaîne YouTube de Nintendo France pour suivre l'événement, ou sur Nintendo-Master, avec une news dédiée peu après la fin du Direct.