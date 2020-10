Super Smash Bros. Ultimate : samedi 3 octobre, Masahiro Sakurai donne toutes les infos dans une vidéo avec Steve et Alex

C'était l'info du jour : l'univers de Minecraft va débarquer dans Super Smash Bros. Ultimate (voir détails ici) ! En effet, Masahiro Sakurai a annoncé aujourd'hui que Steve était le 82eme combattant du jeu et le deuxième du Fighters Pass Vol.2. Cependant, mis à part la superbe vidéo, peu d'infos et pas de date de sortie... Pour en voir et en savoir plus, il faudra donc patienter un peu... En fait, il faudra attendre samedi pour découvrir Steve et Alex dans une nouvelle vidéo présentée par Masahiro Sakurai qui donnera le coup d'envoi du Minecraft Live ! A cette occasion, on devrait découvrir du gameplay mais aussi et surtout avoir enfin une date de sortie (peut-être très proche...)

Donc, un peu de patience et rendez-vous samedi 3 octobre à 16h30 (heure de Paris) pour découvrir tout ceci en direct.