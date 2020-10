Super Smash Bros. Ultimate x Minecraft : le nouveau combattant Steve entre en scène

Nous y sommes, le second combattant du Fighters Pass Vol.2 de Super Smash Bros. Ultimate vient de nous être dévoilé et qui n'est autre que Steve de Minecraft. Suite à la présentation qui a eu lieu aujourd’hui à 16 h, le directeur du jeu Masahiro Sakurai nous a fait l’honneur de nous montrer ce prochain personnage jouable par le biais d'un somptueux trailer que vous pourrez retrouvez ci-dessous.

Durant ce show nous avons pu apprendre que Steve possédera d'autres apparences comme Alex, le Zombie et l'Enderman. De plus, il aura un terrain qui lui sera propre avec pour particularité d'arborer différents biomes. Malheureusement, il faudra encore être un peu plus patient avant de pouvoir mettre la main sur ce nouveau personnage car aucune date ne nous a été transmise pour le moment. Cependant, M.Sakurai nous donne rendez-vous le 3 octobre à 16 h 30 pour voir Steve et Alex en action juste avant le MinecraftLive.

Pour rappel, le set de combattant 2 du Fighters Pass Vol.2 comprenant le personnage Steve, son terrain et ses musiques disponible à l’achat pour 5.99€. Qu’avez-vous pensé de cette annonce ? N’hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.

Source : Youtube