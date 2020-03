Attention aux coups dans le nez avec la bière inspirée par Super Smash Bros

Dans le cadre d'un tournoi local organisé à Norfolk dans l'État de Virginie aux Etats-Unis, la brasserie O'Connor Brewing Co. a créé, à priori, une nouvelle bière spéciale (contenant 7,7% d'alcool) inspirée par Super Smash Bros si on en croit son nom : Smash (Old School IPA) et les personnages dessinés sur sa canette qui ressemblent comme deux gouttes d'eau (de vie) à Kirby, à Ness et à la Master Hand.

Evidemment, il s'agit sûrement d'une demande spéciale et sûrement pas d'un produit sous licence officielle car on doute que cela plaise à Nintendo. Mais en attendant que la firme japonaise envoie ses yakuzas avocats, retrouvez ci-dessous l'image des canettes de bière postée par un joueur sur Reddit.

Rappelons que L'alcool est dangereux pour la santé même à faible dose.

Source : Reddit