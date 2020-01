Unboxing / déballage des amiibo Dark Samus et Richter de Castlevania

Si la folie des amiibo semble aujourd’hui bien loin, et avec elle celle des jouets connectés, Nintendo continue malgré tout de sortir quelques figurines de temps en temps, notamment dans la série Smash Bros qui tente de suivre la sortie des nouveaux combattants du jeu de Masahiro Sakurai. Ainsi, depuis aujourd'hui, il est possible d'obtenir deux nouvelles figurines : Samus sombre et Richter. Retrouvez quelques images de ces nouveaux amiibo ainsi qu'une vidéo de déballage (ou d'unboxing) publiée par GameXplain.

