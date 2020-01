Super Smash Bros. Ultimate taille un costume Mii à CupHead, Assassin's Creed et aux Lapins Crétins

Si le 5eme combattant du Figters Pass n°2 de Super Smash Bros. Ultimate, tout juste dévoilé, a quelque peu déçu par rapport aux attentes (voir ici), les costumes Mii du jour ont, au moins étonné. On y retrouve en effet Altaïr le héros d'Assassin's Creed, les Lapins Crétins et surtout... CupHead ! Chaque costume est dispo à 80 centimes sachant que l'on peut les partager en jeu via ses créations de personnages. Retrouvez leur présentation ci-dessous.