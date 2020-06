Nintendo célèbre en images l'arrivée de Min Min dans Super Smash Bros. Ultimate

Min Min du jeu ARMS est la star du jour et le 81eme personnage jouable de Super Smash Bros. Ultimate (voir tous les détails ICI.) Pour fêter cela, Nintendo a mis à jour la fresque du jeu sur laquelle il ne manque désormais que les quatre prochains combattants du Fighters Pass 2- voir ci-dessous. mais ce n'est pas tout puisqu'on retrouve notre jeune combattante sur une nouvelle illustration dans un concours de mangeur de ramen contre le Captain Falcon et d'autres stars du jeu. Et si vous en voulez encore plus, retrouvez Min Min en images ou dans les vidéos ci-dessous, celle de la fresque mais aussi la vidéo de présentation ou Min Min affronte justement le Captain Falcon. A noter d'ailleurs que pour l'occasion le célèbre Captain a retrouvé son doubleur attitré, Ryo Horikawa.