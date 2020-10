Super Smash Bros. Ultimate se mettra à jour dès demain

Dès demain Super Smash Bros. Ultimate recevra une nouvelle mise à jour et passera en version 9.0.1.

Cette mise à jour intervient quelques jours après la mise à jour 9.0 qui débloquait Steve de Minecraft dans le jeu et autres corrections de gameplay.

Aucune information sur son contenu pour l'instant il faudra attendre le patch note officiel de Nintendo pour découvrir son véritable contenu.

Comme d'habitude, les vidéos sauvegardées de combat qui n'auront pas été converties en clip et sauvegardées dans le coffre ne seront plus compatibles avec la nouvelle version, dépêchez-vous donc de les convertir !

A new Ver. 9.0.1 of Super #SmashBrosUltimate will arrive tomorrow! This update will include fighter adjustments, meaning replay data from previous versions will be incompatible. Convert your replays by going to Vault -> Replays -> Replay Data -> Convert to Video, before updating. pic.twitter.com/vC4LmiJmp8