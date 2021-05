Les esprits rayés mis à l'honneur en tournoi dans Super Smash Bros. Ultimate

Nouveau tournoi d'esprit en approche sur Super Smash Bros. Ultimate, cette fois-ci ce seront les esprits "rayés" qui seront mis à l'honneur. Du Pokémon Pharamp à Toad Chat en passant par beaucoup d'autres (ils sont visibles sur l'image du tweet) ce tournoi sera l'occasion de compléter votre collection d'esprit.

L'événement se tiendra en jeu à partir du vendredi 21 mai et durera trois jours . En plus de donner une belle occasion de relancer le jeu pour capturer tous les esprits qu'il propose, les affrontements contre ces esprits "rayés" vous rapporteront plus de Goldus en jeu.

Où en est votre collection d'esprit dans votre partie de Super Smash Bros. Ultimate ?