Super Smash Bros. Ultimate : Masahiro Sakurai nous partage ses souvenirs des annonces de nouveaux combattants

Dans un article publié par Nintendo eux-mêmes, Masahiro Sakurai, le créateur de la saga des Super Smash Bros. Ultimate (et de Kirby !) est revenu sur toutes les annonces de nouveaux combattants pour le jeu (et pour Super Smash Bros. for 3DS ainsi que Super Smash Bros. for Wii U) en partageant à la fois les vidéos d'annonces mais aussi et surtout ses souvenirs personnels de ces annonces. Dans ce premier article, le génial créateur s'attarde sur l'annonce du personnage du Villageois jusqu'à celle de Bayonette, grande gagnante du "Scrutin des combattants". Cliquez ici pour lire l'intégralité de l'article sur nintendo.fr et ainsi revisionner toutes ses superbes bandes-annonces. Nous vous avons aussi glissé les commentaires de Sakurai directement ci-dessous.

Cela fait un peu plus de trois ans que Super Smash Bros. Ultimate">Super Smash Bros. Ultimate est sorti sur Nintendo Switch, et depuis l'arrivée de Sora en octobre 2021, nous pouvons dire que ça y est : « tout le monde est là » !

Chaque nouveau combattant, que ce soit dans Super Smash Bros. Ultimate ou dans les jeux précédents, Super Smash Bros. for Nintendo 3DS et Super Smash Bros. for Wii U, a été dévoilé via une bande-annonce spéciale. Plongez dans les souvenirs de Masahiro Sakurai, directeur de la série Super Smash Bros., et apprenez-en plus sur chacune de ces vidéos !

Masahiro Sakurai :

Je suis Masahiro Sakurai, directeur de la série Super Smash Bros.

Une des particularités de cette série est qu'on y développe des collaborations que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Nous voulions profiter de l'occasion pour offrir du contenu qui ravirait les joueurs, c'est pourquoi nous avons commencé à créer ces bandes-annonces propres à chaque combattant.

Préparer ces vidéos tout en travaillant sur le jeu représentait beaucoup de travail, mais la réaction des fans était chaque fois si forte que ça en valait toujours l'effort. Dans cet article, je commenterai brièvement chaque vidéo, et j'espère que vous apprécierez cette petite virée nostalgique.

Profitez de l'occasion pour vous replonger dans l'histoire de la série Super Smash Bros. en regardant les vidéos d'annonce des combattants qui ont rejoint le casting. Vous en avez peut-être déjà vu certaines, mais elles valent bien un nouveau visionnage !

Super Smash Bros. – Bande-annonce (Nintendo 3DS/Wii U)

Villageois

Super Smash Bros. for Nintendo 3DS/Wii U a été annoncé à l'occasion de l'E3 2013. Cette vidéo n'est pas à proprement parler une bande-annonce de combattant. Cela dit, à l'apparition du nouveau combattant, le villageois, il y a bien le segment typique « Villager Comes to Town ». Cette vidéo a été créée par Digital Media Lab, qui s'est chargé d'environ la moitié des vidéos de Super Smash Bros. for Nintendo 3DS/Wii U.

Mega Man

Cette vidéo est la première vidéo d'annonce officielle d'un nouveau combattant. Cela dit, elle a été publiée le même jour que la bande-annonce du jeu. Sachant que c'est la première vidéo, le résultat est plutôt satisfaisant ! C'est l'œuvre de Digital Frontier, qui a ensuite travaillé sur un grand nombre de bandes-annonces jusqu'à la sortie de Super Smash Bros. Ultimate.

Entraîneuse Wii Fit

Cette vidéo a été publiée quasiment le même jour que la bande-annonce du jeu, en guise de surprise au cours de l'E3 2013. L'astuce consistant à faire croire que c'est une nouvelle version de Wii Fit tout en créant la surprise à la fin a été réutilisée plusieurs fois par la suite. La position de Mario mains tendues au-dessus de la tête n'a pas été facile à réaliser.

Harmonie

Cette bande-annonce est un peu comme une course, à mi-chemin entre Kirby Air Ride et Mario Kart. Elle donne l'impression d'un combat hors du ring.

L'étincelle mystérieuse dans l'œil d'Harmonie fait écho à ce dont elle est capable dans la série Super Smash Bros. Elle rappelle qu'Harmonie vient d'un autre monde et que son histoire est un peu différente.

Little Mac

Pour celle-ci, nous avons essayé de changer de style et de donner un côté bande dessinée à la vidéo. C'était en partie une question de budget, mais elle possède un rythme soutenu et montre à quel point Little Mac prend ses séances d'entraînement au sérieux. Je trouve que le résultat est convaincant. La borne d'arcade au début est inspirée de celle du jeu Punch-Out!! original. Même à l'époque, Nintendo utilisait beaucoup deux écrans.

Amphinobi

Cette bande-annonce dévoile à la fois Dracaufeu, déjà présent dans Super Smash Bros. Brawl, et le nouveau combattant, Amphinobi.

Le défi principal de cette vidéo était de montrer tous ces Pokémon au début. La vidéo est rythmée et dynamique, parce que j'essayais de publier des bandes-annonces de combattant rapidement, les unes après les autres. Les gens qui ont créé celle-ci m'ont même dit que je leur donnais la moitié du temps qu'ils ont d'habitude !

Palutena

Plusieurs entreprises ont réalisé des vidéos animées dans le cadre de la promotion de Kid Icarus: Uprising. Nous nous sommes tournés vers Shaft, qui s'était chargé de la vidéo de Palutena, de réaliser le segment animé de cette bande-annonce. Palutena parle beaucoup pendant le segment de gameplay, mais c'est parce qu'elle fait la même chose Kid Icarus: Uprising.

Pit maléfique apparaît à la fin de la vidéo, mais au moment de l'annonce, sa participation en tant que combattant était encore un secret.

PAC-MAN

PAC-MAN a été annoncé comme une surprise à l'occasion d'un entretien avec les développeurs pendant l'E3 2014. Ce n'est pas une vidéo normale en images de synthèse, mais plutôt une production de l'équipe qui travaille sur Super Smash Bros. au sein des studios BANDAI NAMCO. Je n'oublierai jamais les acclamations que j'ai entendues quand la bouche est apparue sur le disque jaune.

Daraen

Je me suis rendu compte de quelque chose... J'adore ce moment dans une histoire où les renforts arrivent à point nommé. Et je suis fan des scènes où un personnage apparaît depuis une position en hauteur. La bande-annonce de Daraen est bourrée de ce genre de détails. Nous avons demandé à Anima de créer cette vidéo, pour que les animations collent aux cinématiques de Fire Emblem: Awakening.

Shulk

Nous apportons toujours beaucoup de soin au moment où les fans réalisent qu'une vidéo est en réalité une bande-annonce de combattant. Dans celle-ci, il est évident dès le début qu'on se trouve dans la plaine de Gaur et que Shulk va rejoindre le casting. Je me suis dit que c'était bien ainsi.

Dans cette vidéo, il y a aussi beaucoup de références aux éléments communs entre le jeu original et la série Super Smash Bros., comme les visions, le changement d'art Monado et le Facia noir.

Bowser Jr.

Bowser Jr. est considéré comme un personnage mignon (si ce n'est détestable ?), mais pour cette bande-annonce nous l'avons présenté de façon cool en lui donnant un vrai rôle de méchant. J'aime beaucoup la tension sur la fin avec les deux camps prêts à en découdre. Cela dit, pour réaliser cette scène, nous avons dû recréer les sept Terreurs de Bowser en images de synthèse, ce qui a augmenté le coût de production de la vidéo.

Duo Duck Hunt

Les images de Duck Hunt au début de la vidéo ne proviennent pas du jeu original sur Nintendo Entertainment System, mais ont été créées spécialement pour cette bande-annonce. J'aime le rythme imprimé à la première partie du segment de gameplay et la façon dont il est renforcé par la musique. Le pistolet en plastique qui apparaît dans la vidéo est le NES Zapper, l'accessoire optique original pour la NES. Le concept derrière les attaques Smash du duo Duck Hunt est que les tirs viennent de l'extérieur de l'écran. Je suis content qu'on ait pu l'expliquer ici.

Contenu téléchargeable pour Super Smash Bros. for Nintendo 3DS/Wii U

Mewtwo

Passons à présent aux combattants téléchargeables de Super Smash Bros. for Nintendo 3DS/Wii U. Ces combattants n'ont pas bénéficié de vidéos en images de synthèse, mais plutôt de séquences de gameplay avec un petit plus.

Mewtwo avait déjà été annoncé autre part, c'est pourquoi nous avons fait au plus simple pour lui. C'était également un bonus pour les premiers acheteurs.

Lucas

Tout commence par des scènes où Ness se fait attaquer, avant que Lucas n'arrive à la rescousse. Je tenais à ce que cette bande-annonce représente l'inverse de ce qui s'est passé dans le mode l'Émissaire subspatial de Super Smash Bros. Brawl. La correction que reçoit Ness s'éternise un peu, mais c'est pour être raccord avec la musique qui l'accompagne. Faire coïncider les séquences à l'écran avec la musique d'une vidéo demande à chaque fois beaucoup de travail.

Roy

Roy étant populaire à l'époque, nous étions convaincus que son arrivée serait bien accueillie. C'était sa première apparition depuis Super Smash Bros. Melee, et entre-temps, son style de combat a beaucoup changé.

Il n'y a ni images de synthèse, ni histoire dans cette bande-annonce. C'est simplement une vidéo dans laquelle Roy se bat contre ses adversaires et où nous avons pu y inclure un bon nombre de références. Je pense que le résultat final est réussi.

Ryu

Les connaisseurs auront bien sûr remarqué que la séquence d'introduction est une référence à l'ouverture de Super Street Fighter™ II Turbo. La phrase « I'm looking for a challenge » est le slogan accompagnant la publicité du jeu Street Fighter™ II original au Japon. Cela convenait parfaitement à Ryu et à une bande-annonce de combattant. On y voit beaucoup d'attaques, mais pour cette vidéo, nous avons mis l'accent sur les mouvements de caméra, comme dans le jeu original.

Cloud

Aujourd'hui encore, la bande-annonce de Cloud ne peut pas laisser indifférent. La séquence d'ouverture est particulièrement longue, ce qui la rend aussi calme et paisible, un peu comme l'introduction du jeu original. Elle augure une certaine nouveauté, quel que soit le combattant auquel elle est rattachée. Il y a beaucoup de références, dans les stages par exemple, ce qui explique que la vidéo est plus longue que celles des autres combattants téléchargeables.

Corrin

Nous avons utilisé la cinématique en images de synthèse issue du jeu original à laquelle nous avons ajouté une référence à la série Super Smash Bros. La scène où Corrin se tient dos à la caméra et les voies disponibles pour son destin ont été reproduites pour cette vidéo. Nous avons aussi contacté les acteurs ayant prêté leur voix à Ryoma, Xander, Sakura et Elise, et nous en avons profité pour inclure de nombreuses répliques amusantes dans le segment de gameplay.

Bayonetta

Le dernier combattant à rejoindre le casting de Super Smash Bros. for Nintendo 3DS/Wii U fut Bayonetta. Comme dans le jeu original, nous nous sommes concentrés sur le combat entre les anges et les sorcières. J'ai encore des frissons en repensant à la voix de Bayonetta lors du plan avec la Lune. Nous avons aussi procédé à de nouveaux enregistrements pour les voix de Pit et Palutena. À l'époque, il n'y avait pas de vidéos « en action » pour présenter les combattants et leur gameplay, alors nous l'avons fait dans cette bande-annonce.