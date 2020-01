Super Smash Bros. Ultimate(7.0.0) : Byleth est disponible

Le dernier personnage du Fighters Pass Vol.1 de Super Smash Bros. Ultimate est disponible. ll s’agit, comme prévu, de Byleth, personnage issu de Fire Emblem : Three Houses. Avec l’arrivée de Byleth dans Super Smash Bros. Ultimate, cela clôt le Fighters Pass Vol.1 (Joker, Héros, Banjo & Kazooie, Terry, Byleth) et le jeu bénéficie de la mise à jour 7.0.0 avec son lot d'ajustements que vous pouvez consulter ici ainsi que 5 nouveaux costumes de Mii (0.80€ l'unité) :

Altaïr (Epéiste Mii)

Les Lapins Crétins (pour tous)

X (Tireur Mii)

MegaMan.exe (Tireur Mii)

CupHead (Tireur Mii)

Pour rappel, vous pouvez d’ores et déjà acheter sur le Nintendo e-shop le Fighters Pass Vol.2 (29.99€). De plus, en faisant l'acquisition du Fighters Pass Vol.2, vous recevrez en bonus un costume d'épéiste Mii basé sur l'équipement archéonique de Link provenant de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Pour rappel le Fighters Pass Vol.2 contiendra 6 nouveaux combattants, toujours avec son lot de musiques, de terrains et d’esprits (Les costumes Mii restent encore à confirmer). Voir détails ICI.