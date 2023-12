Mouse - Un FPS aux allures de cartoon des années 30 se dévoile

Développé par FUMI GAMES, Mouse est un FPS au style graphique cartoonesque qui va replonger les joueurs dans les années 30. Si à l'heure actuelle le jeu est uniquement prévu sur PC dans le courant de l'année 2025, le studio a indiqué avec la parution du dernier trailer du jeu que des informations seront prochainement révélées concernant les autres plateformes qui auront également le droit à leur version. Reste à savoir si Nintendo sera concernée, et qu'elle console exactement...

Mouse, un jeu de tir FPS sombre et noir qui s'inspire des dessins animés classiques des années 1930, a été dévoilé au début de l'année, suscitant une immense impatience au sein de la communauté mondiale des joueurs.

Mouse possède un style visuel unique inspiré par le charme des dessins animés des années 1930, transportant les joueurs dans l'ère nostalgique des premiers dessins animés. Endossez le rôle d'un détective privé dans une ville noire où pullulent les gangs, les mafias et les personnages du côté obscur. Menez une quête de justice dans une ville noire en proie au chaos, à la corruption et à une énergie débordante, en utilisant un arsenal varié d'armes, de bonus et d'explosifs pour contrecarrer la prise de contrôle par des politiciens corrompus. L'armement ludique du jeu et l'affichage distinctif de la santé, associés à des ennemis se comportant comme des personnages de dessins animés, ajoutent une touche de légèreté au gameplay traditionnel d'un FPS.