Passez à la nouvelle année sur Nintendo Switch avec l'édition Deluxe de l'horloge AAA Clock et son DLC inspiré par la série Squid Game

Si au fil des mois et des années, la Nintendo Switch s'est constituée une belle bibliothèque de jeux divers et variés, la console de Nintendo n'a cependant pas beaucoup d'applications pratiques. Heureusement, il y a des petits studios qui essayent d'y remédier tout en exploitant le filon. C'est le cas du studio Sabec par exemple a qui l'on doit l'indispensable mythique Calculator (voir ici) mais aussi Xylophone (voir là) et Night Vision (voir ici.) Il y a aussi le studio RedDeerGames qui a multiplié les titres de coloriages sur l'eShop et qui a surtout sortie la fameuse "horloge HD" : AAA Clock qui permet de transformer sa console en... horloge (et accessoirement aussi en réveil.) Une petite application en forme de gag mais plutôt bien fichue surtout qu'en plus, elle cache un petit jeu bonus... L'histoire aurait pu s'arrêter là mais en fait, on découvre que ce n'était qu'un début. En effet, après le Japon, on apprend que l'application va avoir droit à une édition Deluxe- rien que ça ! Cette édition Deluxe sera disponible le 27 décembre prochain, juste à temps pour pouvoir fêter la nouvelle année. Elle inclura l'application originale + trois nouveaux jeux dont un "inspiré" par la série Netflix à succès... Squid Game ! Si vous faîtes déjà partie du club AAA Clock, vous pourrez acheter indépendamment les trois jeux sous forme de DLC payant. En attendant d'autres détails, r retrouvez le communiqué de RedDeerGames publié par le site Nintendo Life.

C'est désormais une certitude, en 2022, AAA Clock devrait dominer le monde.

AAA Clock vient d'être classé aux côtés de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante et Shin Megami Tensei V dans la nouvelle section "Classement" du Nintendo eShop américain, où vous trouverez des applications avec le temps de jeu moyen le plus long au cours des deux dernières semaines. . Juste après Noël, il y aura une autre excellente occasion de télécharger AAA Clock, la première et unique montre pour Nintendo Switch. RedDeerGames est ravi d'annoncer que le 27 décembre, 3 DLC et l'édition Deluxe sortiront en Amérique et en Europe. Imaginez une telle situation. Nous sommes le 31 décembre 2021 , votre fête à la maison bat son plein, tous vos amis s'amusent bien. Il approche minuit, alors vous prenez votre Switch, levez la main vers le haut... et avec la toute nouvelle horloge AAA allumée, démarrez le compte à rebours. Cette soirée n'aurait pas pu être plus agréable ! Quelle meilleure façon de mesurer le réveillon du Nouvel An jusqu'à minuit qu'avec l'horloge AAA ?