Calculator : transformez votre Nintendo Switch en calculatrice scientifique

Voici peut-être l'excuse parfaite pour glisser sa Nintendo Switch dans son sac et la ramener en cours : Calculator ! Avec ces dizaines de titres qui sortent chaque semaine, l'eShop de la Nintendo Switch commence à avoir pas mal de petites applications pour faire de la musique, jouer aux fléchettes, colorier, dessiner... Alors on est encore loin de ce que l'on trouve sur l'App Store ou le Google Play mais on se rapproche petit à petit. Ainsi, dés demain, grâce au studio Sabec (qui avait déjà commis Night Vision) la Nintendo Switch va pouvoir se transformer en calculatrice scientifique. En attendant de pouvoir l'essayer et voir si la calculatrice vaut ses 8,99€ , retrouvez nos captures d'écran ci-dessous.

