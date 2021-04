Resident Evil: Infinite Darkness : une date et un trailer pour la série Netflix avec Claire Redfield et Leon S.Kennedy

Si le Resident Evil Showcase qui a été diffusé cette nuit n'a fait quasiment aucune annonce concernant la Nintendo Switch, il a permis d'avoir des nouvelles de la série Resident Evil réalisée en images de synthèse pour Netflix avec un nouveau trailer (à voir ci-dessous) et surtout une fenêtre de sortie : juillet 2021. Pour rappel, cette série dévoilée en septembre dernier, se nomme Resident Evil: Infinite Darkness. Elle met en vedette Claire Redfield et Leon S.Kennedy, le couple emblématique de Resident Evil 2. Si l'intrigue reste encore un peu vague, on sait désormais que l'action se déroule plusieurs années après les évènements de Resident Evil 4 et que nos deux héros se croisent alors qu'ils enquêtes sur deux affaires à priori distinctes... Pour le reste, rendez-vous en juillet sur Netflix.

Infinite darkness is fast approaching. Are you ready? Resident Evil: Infinite Darkness streams July 2021. pic.twitter.com/3TiyKQp0Gs — NX (@NXOnNetflix) April 16, 2021