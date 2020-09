Resident Evil : Infinite Darkness : premier trailer d'une nouvelle série en images de synthèse prévue en 2021 sur Netflix

Netflix continue de piocher dans le catalogue des franchises de jeux vidéo pour alimenter le sien avec une prise de choix : Resident Evil. En effet, Capcom et Netflix viennent de dévoiler les toutes premières images d'une nouvelle série en images de synthèses nommée Resident Evil : Infinite Darkness. Peu d'infos pour le moment, si ce n'est que les deux héros de la série seront des personnages emblématiques de la saga et bien aimés des fans : Claire Redfield et Leon S.Kennedy. En attendant d'autres détails, le premier trailer du show est à découvrir ci-dessous.

Resident Evil : Infinite Darkness sera visible sur Netflix en 2021