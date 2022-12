Sonic PRIME : le premier épisode de la série animée de Netflix à voir en avant-première dans le jeu en ligne Roblox

Après SONIC 2, Le Film, sorti en mars au cinéma et SONIC Frontiers disponible sur PC et consoles depuis le 8 novembre , le hérisson bleu de SEGA se prépare à débarquer dans Sonic Prime, une nouvelle série animée prometteuse sur Netflix qui sera disponible à partir du 15 décembre . Si vous êtes fan et impatient(e) de voir à quoi cela ressemble, sachez que le premier épisode de la série sera diffusé en avant-première le 10 décembre prochain via Roblox, le populaire free-to-play qui permet principalement aux enfants de créer et de partager du contenu mais aussi de découvrir de très nombreux jeux et univers différents créés grâce aux outils du jeu. Comme de nombreux free-to-play, Roblox n'est pas simplement un jeu (de construction). C'est aussi un Network à part entière autant qu'un support publicitaire, et une façon d'atteindre facilement et simultanément des millions de personnes. C'est ainsi que pour découvrir le premier épisode de Sonic Prime, Netflix invite les fans à se retrouver le 10 décembre à 19h ( heure de Paris) dans le Sonic Speed Simulator officiel, accessible gratuitement dans Roblox. Evidemment, on vous en reparlera. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

BIG NEWS!! the first episode of SONIC PRIME is going to be available 5 DAYS BEFORE THE PREMIERE!! on @Roblox in the Sonic Simulator. pic.twitter.com/EyFmoikDOO — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) December 6, 2022