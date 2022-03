Suite au boycott occidental, la Russie ne sanctionnerait plus le piratage

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la communauté internationale se mobilise, multipliant les actions plus ou moins fortes et/ou symboliques. Ainsi, les grandes marques occidentales se retirent une à une du marché russe et stoppent leurs exportations. De nombreux produits de luxe, films, séries ou encore jeux vidéo en provenance de l'Occident sont désormais bloqués. Ainsi Sony, Microsoft et Nintendo ont suspendu leurs expéditions vers la Russie (voir détails ici) et Disney et Warner Bros ont annoncé que leurs prochains blockbusters ne sortiraient pas en Russie. Dans le même temps, Netflix a cessé d'émettre sur le territoire russe et des initiatives visant à isoler la Russie se multiplient chaque jour. La pression est telle que le gouvernement russe aurait déjà pris des mesures, si on se fie à un article de Rossiyskaya Gazeta (proche du pouvoir) repéré par le site City AM. Les lois russes sur la propriété intellectuelle auraient ainsi été modifiées pour permettre aux Russes d'accéder aux jeux et aux films bloqués par des biais détournés sans pour autant être hors-la-loi. Dans ce sens, toujours d'après la Gazeta le député de la Douma, Dmitri Ionine aurait proposé de débloquer le célèbre site de Torrent, RuTracker pour faciliter les téléchargements. Ce ne serait d'ailleurs que la partie immergée de l'iceberg et d'autres mesures seraient en préparation si on en croit un document publié par Torrent Freak. Notez tout de même, qu'à ce stade, ces informations ne sont pas officielles mais on sait que ce sont des pistes qui ont été évoquées par le ministère russe du Développement économique dans le but d'atténuer "l'impact sur le marché des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, ainsi que la pénurie de biens et de services due aux nouvelles sanctions des pays occidentaux". Pour autant, en ces temps troublés où la guerre de terrain se double d'une guerre de l'image et de l'information et où les fakes news se multiplient et ne sont pas toujours celles que l'on pense, on restera évidemment prudent sur ces affirmations.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин предложил разблокировать RuTracker



Так как многие западные студии отказались от выпуска новых кинолент в России, парламентарий считает, что благодаря торрент-трекеру пользователи смогут увидеть голливудские фильмы. pic.twitter.com/muO1VitjTO — Газета.Ru (@GazetaRu) March 3, 2022

Source : Videogameschronicle