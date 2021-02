Night Vision : utilisez la caméra IR des Joy-Con pour voir dans le noir

De temps à autre, l'eShop nous gratifie de petits logiciels étonnants. c'est le cas avec Night Vision, une application qui se propose d'utiliser la caméra Infrarouge au Joy-Con droit (qui, il faut bien le dire ne sert pas beaucoup) pour voir dans le noir ! Un petit logiciel amusant, à défaut d'être très utile qui selon la description du jeu sur l'eShop permettra de voir "clairement" des objets jusqu'à 50 centimètres (et au delà mais plus flou.) Une expérience qui vous prendra près de 66 Mo de place dans la mémoire ou la carte SD de votre console et surtout 8,99€ sur votre compte bancaire.

Night Vision est attendu cette semaine, le 18 février 2021 sur Nintendo Switch