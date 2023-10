Pokémon : les Vents de Paldea - Épisode 2 : Inspirer

Depuis que nous avons dis au revoir à Sacha et Pikachu, The Pokemon Company enchaîne les séries dérivées Pokémon. Alors que la nouvelle saison de l'animé principal commence doucement à se mettre en place, les fans peuvent découvrir sur la chaîne officielle de Pokémon depuis fin septembre la toute nouvelle web-série dénommée Pokémon : les Vents de Paldea. Se présentant d'elle-même comme une série à caractère publicitaire pour Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, nous vous laissons (re)découvrir son second épisode, doublé en français, ci-dessous.

Bien qu'Alix et Miascarade enchaînent les victoires, une Dresseuse leur résiste : Menzi. Alix demande de l'aide à son grand frère, qui lui conseille de cesser d'utiliser un Pokémon quand celui-ci perd un combat. Regardez cet épisode attentivement pour découvrir un mot de passe qui vous permettra de recevoir un brin d'Épice Secrète dans votre jeu Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet ! Retrouvez plus d'informations ici : Pokemon.fr/EcarlateViolet.