Pokémon : À l’ascension des cimes : premier épisode en français de la nouvelle web-série animée Pokémon

Dans le sillage de la diffusion du dernier Pokémon Presents (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) The Pokémon Company vient de publier le premier épisode de Pokémon : À l’ascension des cimes, une nouvelle web-série animée centrée sur le JCC Pokémon, le jeu de cartes à collectionner Pokémon (voir détails ICI). Retrouvez cet épisode 1 en français sur cette page. Vous pouvez aussi retrouver la série sur l'application TV Pokémon de votre Nintendo Switch. Le deuxième épisode sera mis en ligne le 16 août prochain, et pour plus de détails, voir la présentation complète de la web-série dans la description sous la vidéo. Comme toujours, on attends vos commentaires !

Pokémon : À l’ascension des cimes - Episode 1 : Le CLUB

Forcée de déménager de son ancienne ville, c’est un nouveau départ pour Ava qui se lance dans une nouvelle aventure avec le club du JCC Pokémon de son collège