Pokémon : les Vents de Paldea - Découvrez le premier épisode de cette nouvelle web-série

Depuis que nous avons dis au revoir à Sacha et Pikachu, The Pokemon Company enchaîne les séries dérivées Pokémon. Alors que la nouvelle saison de l'animé principal commence doucement à se mettre en place, les fans peuvent découvrir sur la chaîne officielle de Pokémon depuis fin septembre la toute nouvelle web-série dénommée Pokémon : les Vents de Paldea. Se présentant d'elle-même comme une série à caractère publicitaire pour Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, nous vous laissons (re)découvrir son premier épisode, doublé en français, ci-dessous. Un code promotionnel est également présent en fin de vidéo pour ceux qui aimeraient grossir leur Pokédex.

Dans une académie de Paldea, trois élèves que nous rencontrons pour la première fois doivent réaliser une vidéo mettant à l'honneur leur école pour les élèves qui rejoindront cet établissement. Ohara est une flûtiste talentueuse, mais réservée, qui ressent une forte pression à l'approche d'un concert. Elle s'efforce de s'investir dans le projet vidéo, en vain. Parviendra-t-elle à surmonter ses doutes avec son Pokémon partenaire Chochodile à ses côtés ?