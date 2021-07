The Witcher 3: Wild Hunt obtient de nouveaux DLC gratuits inspirés par la série Netflix

Lors de la première WitcherCon, une conférence proposée conjointement par CD Projekt RED et Netflix, la série Netflix sur le Sorceleur a évidemment été mis à l'honneur ainsi que le film d'animation The Witcher : Le Cauchemar du Loup ou encore Gwent : The Witcher Card Game. Mais CD Project Red a aussi fait une annonce surprenante. En effet, alors que The Witcher 3 : Wild Hunt - Complete Edition s'apprête à débarquer sur les consoles New Gen, le jeu va recevoir des DLC gratuits inspirés par la série de Netflix, et cela sur toutes les plateformes dont la Nintendo Switch. Alors, on ne sait pas exactement à quoi ressembleront ces DLC mais l'affiche promotionnelle du jeu sur PS5 et Xbox séries évoque des "extra items" inspirés par les séries de Netflix. En attendant de découvrir ces DLC, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Notez que des infos et un premier trailer de la série The Witcher ont aussi été dévoilés- voir ici.

Pour rappel, The Witcher 3 : Wild Hunt est disponible depuis le 15 octobre 2019 sur Nintendo Switch. Plus d'infos sur le jeu avec nos news précédentes

Déjà vu? ????



The Witcher 3: Wild Hunt next-gen update is coming to PS5, Xbox Series X/S, and PC this year! Here’s a sneak peek of our updated cover art.



Spoiler alert: we also prepared some free DLCs inspired by @witchernetflix ✨



More info coming soon! pic.twitter.com/O34E1xCReI