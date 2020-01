Dragon Quest: Your Story et Ni no Kuni bientôt disponibles sur Netflix

Netflix récupère dans son catalogue deux films d'animations inspirés de jeux vidéo. D'abord le film d'animation Ni no Kuni qui a fait un bide au Japon lors de sa sortie en salles et qui dès le 16 janvier prochain essaiera de trouver son public en Occident (on vous en reparlera bientôt...) Ensuite, Dragon Quest : Your Story, un film entièrement réalisé en 3D/CG, sorti en salles au Japon l'été dernier , qui s'inspire plus ou moins de l'épisode Dragon Quest V : La Fiancée Céleste qui devra lui aussi se contenter du petit écran tout en profitant de la large audience du service de streaming américain. Par contre pour le moment, le film n'a pas de date de disponibilité. En attendant retrouvez des bandes annonces des deux films ci-dessous.