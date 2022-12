Pokémon Ecarlate et Violet : Nintendo s'excuse et annonce la mise à jour 1.1.0 - Tous les détails

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont sortis il y a moins de 15 jours mais sont déjà de grands succès (voir ici et là.) Pou autant, les critiques sont nombreuses et les problèmes, manifestes. Sur le net, la litanie des plaintes est continuelle et il semblerait même que de "nombreux" joueurs tentent de se faire rembourser... Si jusqu'à présent Nintendo n'avait pas réagi, la société a publié un tweet pour s'excuser auprès des joueurs pour les problèmes de performances et "la gène occasionnée" tout en leur assurant que Nintendo traitait toujours sérieusement les commentaires des joueurs :

Nous sommes conscients que les joueurs peuvent rencontrer des problèmes qui affectent les performances des jeux. Notre objectif est toujours de donner aux joueurs une expérience positive avec nos jeux, et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Nous prenons les commentaires des joueurs au sérieux et travaillons sur des améliorations pour les jeux.es problèmes qui affectent les performances des jeux.

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet recevront d'ailleurs dès le 2 décembre 2022 en France et en Europe une mise à jour qui les fera passer en version 1.1.0 . et dont vous pouvez retrouver tous les détails officiels ci-dessous.Evidemment, si d'autres infos nous parviennent on ne manquera pas de les partager avec vous.

Ver. 1.1.0 (Sortie le 1er décembre 2022) - La saison 1 des batailles classées débutera, vous permettant de profiter des batailles classées via le Battle Stadium.

- Veuillez consulter l'avis en jeu pour plus de détails sur la saison 1 des batailles classées.

- Un problème a été résolu qui empêchait la musique de jouer correctement pendant les batailles avec les Elite Four et le meilleur champion dans le chemin Victory Road.

- D'autres corrections de bugs sélectionnés ont été apportées.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles depuis le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et notre test complet.

Lire aussi :

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube