Pokémon Écarlate et Violet à l'honneur dans les élèments d'icônes de la semaine sur l'application Nintendo Switch Online

À peine sortis, déjà épinglés ! Pokémon Écarlate et Violet sont dès à présent disponibles en exclusivité sur Nintendo Switch (cliquez ici pour lire le fantastique et très complet test de l'ami @ggvanrom) et pour fêter leur sortie, Nintendo a décidé de nous proposer de nouveaux éléments d'icônes chaque semaine les vendredis et jusqu'au 26 décembre prochain par vagues de fonds, de personnages et de cadres.

Au menu cette semaine, rien de moins que Poussacha, Chochodile et Coiffeton (les starters des jeux), Koraidon et Miraidon (les légendaires des jeux) ainsi que les avatars du joueur. De quoi personnaliser au maximum vos icônes aux couleurs de la dernière grosse sortie Nintendo Switch de l'année.