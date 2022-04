Pokémon Ecarlate et Violet : de nouvelles informations à découvrir cette semaine

Pokémon Écarlate / Violet sera incontestablement l'un des évènements de la fin d'année sur Nintendo Switch. Après la sortie en janvier de Légendes Pokémon : Arceus qui a apporté pas mal de changements, Pokémon Écarlate / Violet devrait aller encore plus loin. le jeu est en effet présenté comme une nouvelle évolution avec, notamment, un vrai monde ouvert et de nouveaux mécanismes de jeu. Pour le moment cependant, peu d'information... Mais cela risque de changer cette semaine . En effet, l'émission japonaise de TV Tokyo, PokéDoko 4 promet d'évoquer toutes "les dernières informations sur les jeux Pokémon"... Généralement, les émissions de télé japonaises ne dévoilent pas de nouvelles infos et se contentent de reprendre celles publiées précédemment. Mais en annonçant par avance qu'une séquence de PokéDoko sera consacrée aux dernières informations sur les jeux Pokémon, cela laisse penser que de nouvelles infos vont être partagées d'ici peu (forcément avant l'émission.) C'est déjà arrivé par le passé.. En conséquence, si vous êtes fan, restez connectés (c'est du teasing.)

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont attendus fin 2022 . En attendant d'autres précisions, retrouvez toutes les informations sur le starter du jeu dans notre news spéciale. Et, comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

*IF* it is new game information, it will most likely be announced this week before it airs on this show. The Pokémon Variety Shows haven't had exclusive game news reveals in years.

"The latest information on the Pokémon games!" <-- doesn't always indicate new info, just the "latest". This could mean new info or trailers that are already release or it could mean new info that was released during that same week which has been an occurrence lately.