Pokémon Écarlate et Violet - Obtenez le Poussacha de Liko via Cadeau Mystère

Pour célébrer l'arrivée de La série : Pokémon, Les Horizons sur Gulli, The Pokémon Company International vient d'annoncer un petit cadeau pour les joueurs de Pokémon Écarlate et de Pokémon Violet. Disponible via Cadeau Mystère jusqu’au 30 septembre 2024 à 23:59 UTC , voici la procédure à suivre pour récupérer Poussacha, le starter de Liko, la nouvelle héroïne de la série animée :

Lancez votre partie de Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. Sélectionnez « Poké Portail » dans le menu principal. Sélectionnez « Cadeaux Mystère » puis « Via un code ou mot de passe » pour vous connecter à Internet. Entrez le mot de passe L1K0W1TH906. Le Pokémon est transféré dans votre partie. (Il apparaîtra dans votre équipe ou dans l’une de vos Boîtes PC.) N’oubliez pas de sauvegarder votre partie.

Source : Pokemon