Pokémon Écarlate et Pokémon Violet reçoivent la mise à jour 2.0.2 - Tous les détails

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont déjà dans le Top 5 des jeux Pokémon les plus vendus malgré les polémiques et les problèmes. Si vous possédez l'un des deux jeux (ou les deux), sachez qu'ils reçoivent ce jour une nouvelle mise à jour qui les font passer en version 2.0.2 et corrige notamment l'un des derniers bugs repérés. Retrouvez le détail de cette mise à jour ci-dessous.

Ver. 2.0.2 (publiée le 12 octobre 2023) Correction de problèmes Sous certaines conditions, les victoires contre des Dresseurs contrôlés par l'ordinateur disséminés dans le monde du jeu pouvaient ne pas être prises en compte. En conséquence, les récompenses accessibles au joueur en fonction du nombre de combats remportés, par exemple auprès de représentants de la Ligue Pokémon dans la région de Paldéa ou des membres du clan des Visages du Monstre à Septentria, n'ont pas pu être obtenues. Ce problème a été corrigé, les joueurs touchés par cette erreur peuvent maintenant affronter à nouveau les Dresseurs contrôlés par l'ordinateur concernés pour que leurs victoires soient prises en compte et recevoir ainsi les récompenses correspondantes. Auparavant, il n'était pas possible de transférer certains Pokémon spéciaux vers Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet via Pokémon HOME si les Pokémon concernés avaient été transférés vers Pokémon HOME depuis Pokémon GO, même si un Pokémon de la même espèce avait déjà été obtenu dans Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet avant la mise à jour 1.3.2. Ce problème a été corrigé.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles depuis le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et notre test complet.

