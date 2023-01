Pokémon Écarlate et Violet - Grodrive, Magirêve et Amphinobi débarquent dans les Raids Téracristal

Les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet continuent d'alimenter la collectionnite des dresseurs en herbe avec les Raids Téracristal mettant en avant des Pokémon spécifiques pour une durée très limitée. Après Pyrobut dont les raids viennent de ce terminer ce 16 janvier, ce sont 3 nouveaux monstres qui vont faire leur apparition très prochainement :

Grodrive du 20 janvier à 01h00 au 23 janvier à 0h59 en Raid 4 et 5 étoiles - Exclusivité Pokémon Écarlate

en Raid 4 et 5 étoiles - Exclusivité Magirêve du 20 janvier à 01h00 au 23 janvier à 0h59 en Raid 4 et 5 étoiles - Exclusivité Pokémon Violet

Ces deux Pokémon seront disponibles via les cristaux événementiels reconnaissables grâce à leur apparence multicolore. Pour ne pas les louper, il faudra penser à aller dans le menu Cadeau Mystère au moment du début de l'événement, et à sélectionner l'option Recevoir les Actus Poké Portail si vous pensez que les données ne se sont pas correctement téléchargées. Cet événement sera accessible dès que les Raid Téracristal auront été débloqués dans votre partie.

Et pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux et qui ont terminé l'aventure principale et effectué au moins une première fois le championnat en post-game, il vous sera possible d'affronter très prochainement un Amphinobi de type Téracristal Poison, et possédant également un Insigne Surpuissant :

Du 27 janvier de 01h00 au 30 janvier à 00h59 en Raid 7 étoiles

en Raid 7 étoiles Du 10 février à 01h00 ay 13 février à 00h59 en Raid 7 étoiles

Comme indiqué plus tôt, les Raids Téracristal 7 étoiles sont accessibles uniquement via les cristaux noirs, qui se débloquent après avoir effectué le championnat en post-game. Le challenge sera d'une difficulté bien supérieure à ce que vous avez rencontré dans les raids classiques. Il est donc vivement recommander d'avoir un Pokémon au top de ses capacités, et de privilégier un groupe de joueurs réels pour vous lancer dans ce combat. Attention, il vous sera possible de capturer un Amphinobi qu'une seule fois dans votre partie.

Comme pour les Raids précédent, il faudra penser à aller dans le menu Cadeau Mystère au moment du début de l'événement, et à sélectionner l'option Recevoir les Actus Poké Portail si vous pensez que les données ne se sont pas correctement téléchargées.