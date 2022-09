Pokémon Écarlate et Violet vous donnent rendez-vous pour une nouvelle bande-annonce

Toujours prévus pour le 18 novembre prochain , Pokémon Écarlate et Pokémon Violet nous donnent rendez-vous demain, le 7 septembre à 15 heures (heure de Paris) pour une nouvelle bande-annonce. Après la révélation du nouveau Pokémon Tag-Tag la semaine dernière, qui sait ce que Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ont encore en réserve pour nous. Verra-t-on enfin les évolutions de Poussacha, Chochodile et Coiffeton ? De nouveaux Pokémon ou encore des formes Paldea inédites ? À vos théories en commentaires !

Une chose est certaine, cette nouvelle bande-annonce sera à retrouver sur la chaîne Youtube Pokémon France.