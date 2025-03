Je ne reconnais plus personne en Honda Koraidon - Honda dévoile son extraordinaire moto Koraidon de Pokémon Ecarlate et Violet

J'appuie sur le starter et voici que je quitte la Terre ! J'irai p't'être au paradis, mais dans un train d'enfer.

Dites-moi pas que c'est pas vrai ! Honda a construit une moto reproduisant le Pokémon Légendaire Koraidon de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet et qui fait suite à la moto Miraidon de Toyota.

Projet fou réalisé par des fans, la Honda Koraidon reproduit fidèlement le célèbre Pokémon, quasiment "grandeur nature". La bête a été dévoilée et exposée pour la première fois ce week-end , au Honda Welcome Plaza Aoyama à Tokyo.

En attendant de la voir en action, découvrez une présentation et des images de la la Honda Koraidon sur cette page.

Qu'est-ce que le projet Honda Koraidon ?

Le projet Honda Koraidon a été lancé à partir de la passion de Toyota Miraidon pour la fabrication et de la conviction que Honda pouvait créer un Koraidon qui était vraiment Honda. Les membres du projet étaient environ 40 volontaires recrutés au sein de l'entreprise grâce à un appel à candidatures ouvert de la division Moto et Produits Électriques et de l'Advanced Technology Research Institute.

Avec le slogan « La sincérité de Honda transforme les rêves des enfants en réalité », Honda applique les concepts de design et la technologie de simulation qu'elle a cultivés dans son activité moto. De plus, nous intégrerons la technologie avancée de contrôle de l'équilibre de notre Centre de recherche en technologie avancée pour pousser le collisionneur qui apparaît dans le monde du jeu à ses limites, en tant que vision de Honda d'une forme de mobilité.

Honda utilisera sa technologie d'auto-équilibrage exclusive pour permettre au Honda Koraidon de marcher sur ses quatre pattes et de se tenir debout sur deux roues, ce qui est inédit dans le jeu. Cette technologie d'équilibrage a été présentée en première mondiale sous le nom de Honda Riding Assist au CES 2017, le plus grand salon professionnel de l'électronique grand public au monde, et a été développée en appliquant la technologie d'auto-équilibrage cultivée dans la recherche sur les robots humanoïdes ASIMO. Honda appliquera cette technologie pour réaliser le « Sprinting Build » du Koraidon