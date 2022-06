Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope : Ubisoft révèle par erreur des infos et la date de sortie du jeu

C'est l'une des grosses exclusivités de la Nintendo switch attendue cette année. Cependant pour le moment, nous ne connaissons pas officiellement la date de sortie du jeu... Evidemment, on espère que tout à l'heure, on retrouvera le jeu dans le Nintendo Direct Mini : Partner Showcase prévu à 15h (heure de Paris- voir tous les détails ICI.) A dire vrai, c'est bien possible car il semblerait, si on en croit le site Nintendo Everything que le store officiel d'Ubisoft ait fait une bévue en mettant à jour la page de précommande du jeu. Ainsi, on apprend que non seulement le jeu bénéficiera d'une édition spéciale mais aussi qu'il sortira le 20 octobre prochain . Depuis, la page a été supprimée mais pas suffisamment vite pour qu'elle ne soit capturée et partagée. Par ailleurs, de nombreux sites dont Nintendo Everything ont récupéré quelques images inédites du jeu.

De toute façon, on devrait être fixé assez rapidement