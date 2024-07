Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope disponible gratuitement pour les abonnés au Nintendo Switch Online

Suite ambitieuse de Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est sorti en exclusivité sur Nintendo Switch fin 2022 . Si finalement, le jeu semble avoir trouvé son public, il semblerait que dans un premier temps, Ubisoft ait été déçu des performances du jeu.

Si vous l'avez loupé au moment de sa sortie et que vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, c'est le moment ou jamais de voir par vous-même ce que vaut le jeu. En effet, depuis lundi et jusqu'à ce dimanche , vous pouvez télécharger gratuitement Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope et y jouer dans son intégralité grâce à l'offre Jeux à l'essai.

Par la suite, si le jeu vous plait, sachez que vous pourrez l'acquérir avec son season pass à 26,69€ (au lieu de 89,99 € )

Pour rappel, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online :

