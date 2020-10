Overwatch gratuit pendant une semaine au Japon sur Nintendo Switch

Régulièrement pour faire la promotion du Nintendo Switch Online mais aussi pour remercier les abonnés au service, Nintendo propose différents jeux en accès complet pour une durée limitée. En Europe, dernièrement c'est Pokken Tournament qui a ainsi été "offert" aux joueurs. Aujourd'hui, on découvre que les possesseurs de Nintendo Switch au Japon vont pouvoir télécharger et jouer pendant sept jours à Overwatch. L'offre débutera le 13 octobre prochain et permettra d'accéder au jeu complet jusqu'au 20 octobre sachant qu'il sera possible ensuite de conserver sa sauvegarde si par la suite on décide d'acheter le jeu. A ce propos le jeu bénéficiera dans le même temps, et jusqu'au 27 octobre, d'une promotion de près de -25%.

Reste à savoir si l'offre sera aussi proposée en Europe sachant que si vous possédez un compte eShop japonais, il y a de grandes chances que vous puissiez y avoir accès...

