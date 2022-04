Le leak du Nintendo Switch Online incluait aussi des jeux NES non annoncés pour le service - Megaman, Castlevania, Pac-Man...

En ce début de semaine, de gros leaks entourant le service Nintendo Switch Online avec notamment la possibilité d'avoir des jeux GameBoy et GameBoy Advance (cliquez ici pour lire notre article), les possibles révélations autour du service n'ont pas fini de délivrer toutes leurs informations. En effet, en plus des jeux GameBoy et GameBoy Advance, des jeux NES jamais annoncés ni sortis ont aussi été trouvés sur l'application.

Comme vous pouvez le voir dans les tweets de l'utilisateur @orcastraw il semblerait que Pac-Man, Tetris, Galaga, Megaman, et Castlevania s'apprêtent eux aussi à rejoindre l'offre dans les mois à venir. Si pour l'instant rien de tout cela n'est confirmé les fans seraient ravis d'avoir de nouveaux jeux sur le service, notamment l'arrivée de Tetris ou encore de Megaman 4 qui sont des classiques de la console.

Croyez-vous dans ces leaks ? Espérez-vous voir ces jeux arriver sur l'offre Nintendo Switch Online ?

The leaked application has a build-date of October 2019, and the games being rolled out officially have mostly lined up with what's in the leaked application, so it would appear that the plans for releases were set up far in advance, and this shows what they might release. pic.twitter.com/uXkkyjKVRz