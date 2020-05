Les ventes numériques explosent sur Nintendo Switch

A l'occasion de la publication des résultats financiers de Nintendo pour l'année fiscale précédente se terminant le 31 mars 2020, la société a dévoilé que pour la première fois les ventes numériques de jeux avait généré plus de 204 milliards de yens représentant une augmentation de 71,8% par rapport aux ventes numériques de l'exercice fiscal précédent. A noter que 70% de ces téléchargements proviennent de titres disponibles aussi à la vente en boutiques comme Animal Crossing : New Horizons ou Pokémon Epée et que les 30% étaient dévolus aux logiciels uniquement téléchargeables comme Good Job! mais aussi aux DLC et aux abonnements au Nintendo Switch Online.