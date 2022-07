Nintendo Chronicles Live 5 - Revisionnez le live consacré à Xenoblade Chronicles 3 et au Partner Showcase

On a espéré jusqu'au bout un Nintendo Direct fin juin, mais Big N ne l'a pas entendu de cette oreille ! À la place Nintendo nous a tout de même gâté avec un Nintendo Direct spécial sur Xenoblade Chronicles 3 et un Partner Showcase qui a vu l'annonce sur Switch de J-RPG majeurs, j'ai nommé NieR Automata et les 3 derniers épisodes de la série Persona ! Pingoleon3000, Ryfalgoth, Nindo64 et Thatgunman en débattront, ainsi que de quelques actus de la semaine écoulée et Ryfalgoth nous donnera son avis sur Fire Emblem Warriors : Three Hopes.

Sommaire

Retour sur le Nintendo Direct Mini : Partner Showcase

0:01:50 : Monster Hunter RISE : Sunbreak : trailer de lancement

0:04:35 : NieR:Automata The End of YoRHa Edition annoncé pour le 6 octobre

0:12:10 : Lorelei and The Laser Eyes sortira en 2023

0:13:15 : Super Bomberman R2 dispo en 2023

0:17:40 : Mega Man Battle Network Legacy Collection dispo en 2023 (une compilation de dix jeux GBA)

0:20:15 : Pac-Man World Re-PAC dispo le 26 août 2022

0:22:05 : BLANC annoncé en exclusivité console pour février 2023

0:23:50 : Return to Monkey Island - première images du nouveau jeu prévu en 2022

0:27:10 : Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope

0:33:30 : Railgrade : cet automne sur Switch

0:35:00 : RPG Time : The Legend of Wright : le 18 août 2022

0:36:15 : SONIC Frontiers cet hiver (et de nouvelles images encourageantes ?)

0:39:35 : LIVE A LIVE a obtenu une demo proposant 3 chapitres - Le jeu sort le 22 juillet

0:40:50 : Doraemon Story of Seasons: Frineds of the Great Kingdom sortira cette année

0:42:20 : Dragon Quest Treasures sortira le 9 décembre

0:45:15 : Harvestella de Square Enix dispo le 4 novembre 2022

0:46:15 : Les 3 derniers Persona débarquent sur Switch

Le Nintendo Direct Xenoblade 3

0:57:50 : Le background scénaristique dévoilé

1:04:05 : L'univers et la réalisation

1:11:15 : Le système de combat

1:16:10 : Le crafting, les quêtes et le sociogramme

1:18:55 : Les nouveautés (classes et héros)

1:25:35 : Season pass, amiibos et collector

1:38:18 : Les rumeurs sur un nouveau modèle de Switch

1:47:45 : Fire Emblem Heroes dépasse le milliard de dollar de chiffre d'affaire

1:57:50 : L'avis de Ryfalgoth sur Fire Emblem Warrior : Three Hopes

Merci d'avoir écouté cette émission et rendez-vous en août pour le bêtisier de la saison ! En attendant, suivez les Nintendo Chronicles sur Twitter.