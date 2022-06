DORAEMON STORY OF SEASONS : Friends of the Great Kingdom - Un nouvel épisode de ce spin-off improbable annoncé sur Nintendo Switch

Surement un des spin-off les plus improbables sur Nintendo Switch, Doraemon Story of Seasons s'apprête à s'offrir une suite dans le courant de l'année 2022. Dénommé DORAEMON STORY OF SEASONS : Friends of the Great Kingdom, ce nouvel opus nous invite à voyager en compagnie de Doraemon, Nobita et leurs compagnons sur une nouvelle planète inconnue où ils devront cultiver la terre pour faire plaisir à leur nouvel ami. Attendu dans le courant de l'année 2022, nous vous laissons découvrir son premier trailer dédié ci-dessous.

Doraemon, Nobita et leurs amis se posent sur une planète inconnue et décident d'aider leur nouvel ami à accomplir son rêve… en cultivant la terre ! Labourez les champs, récoltez ce qui a poussé et occupez-vous des animaux. Vous pouvez aussi utiliser les gadgets secrets de Doraemon pour accélérer les choses ! Détendez-vous entre amis, savourez de bons petits plats et partez à la pêche. Grâce au jeu en multijoueur local**, vous pouvez aussi bâtir une ferme à deux ! DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom arrivera cete année sur Nintendo Switch.