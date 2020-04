La mise à jour 4.4.0 de Fire Emblem Heroes est disponible

Amateur de gacha et de la licence Fire Emblem, cette news est faite pour vous. Si vous suivez en partie l'actualité de Fire Emblem Heroes, la mise à jour 4.4.0 disponible aujourd'hui , ne vous a peut-être pas laissé indifférent. En effet, cette nouvelle version du jeu, en plus de rajouter les habituels contenus comme un nouveau focus ( disponible le 8 avril 2020 ), apporte avec elle son lot de nouvelles fonctionnalités :

Ajout des batailles limitées aux cartes spéciales

Nouvel événement : Butin perdus

Ajout d'un filtre

Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires

Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations

Et ce n'est pas tout. L'une de ces fonctionnalités inédites concerne les invocations de héros. Grâce à cette nouvelle version du jeu, il est maintenant possible d'acquérir un héros 5 étoiles d'un focus de votre choix, pour cela il vous faudra réaliser 40 invocations. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette mise à jour, le lien du patch note est disponible ici. De plus, une vidéo explicative est d'ores et déjà disponible ci-dessous.

Pour rappel un focus issu du jeu Fire Emblem Fates sera disponible dès demain, nous avons déjà réalisé une news à ce sujet ici.