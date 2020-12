Fire Emblem Heroes fête le nouvel an avec un nouveau portail d'invocation

Alors que Fire Emblem Heroes vient de débuter un tout nouveau livre de son scénario principal, l'heure est plutôt aux réjouissances avec l'approche du nouvel an. Pour cette occasion, Nintendo et Intelligent Systems viennent de dévoiler par le biais d'un trailer l'arrivée d'un tout nouveau portail d'invocation. Sobrement intitulé Nouvel An : héros spéciaux ω, ce portail vous permettra de mettre la main sur 4 nouveaux personnages focus à partir du 1er janvier 2021 à 8h00 :

Plumeria

Velouria

Kaden

Peony (en personnage duo)

Le tout sera accompagné d'un paralogue pour tenter de gagner quelques orbes d'invocation supplémentaires, et d'un nouvel évènement pour la Tourmente +. Pour en apprendre davantage sur ces nouveaux personnages, nous vous laissons visionner le trailer ci-dessous.