Fire Emblem Heroes : découvrez la cinématique de fin du chapitre IV mettant en avant Triandra et Freyja

Fire Emblem Heroes continu sa communication autour de son univers et son histoire. En l'occurrence, nous découvrons aujourd'hui sur la chaine Youtube officielle de Nintendo Mobile que la cinématique de fin du chapitre IV a été publiée. Nous y retrouvons Triandra et Freyja du royaume des cauchemars ainsi que les deux sbires provenant du royaume des morts dirigé par Hel venant bouleverser les événements.

Si la mise en ligne de cette vidéo peut paraître anodine, pour certains cela annonce l'arrivée imminente du chapitre V tant attendu par les fans du jeu. De plus, un mystérieux personnage fait son entrée à la fin de la vidéo et qui semblerait être l'antagoniste du prochain chapitre. Découvrez sans plus attendre la cinématique en question ci-dessous.

Pour rappel, une nouvelle invocation mythique mettant en avant Triandra et Freyja est d'ores et déjà disponible dans Fire Emblem Heroes (voir notre news ici).