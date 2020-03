Fire Emblem Heores fête le printemps en famille

Alors que Nintendo et Intelligent Systems nous ont dévoilé une image teaser des héros qui seront à l'affiche lors de l'évènement du printemps 2020 de Fire Emblem Heroes, nous en apprenons un peu plus ce jour. Ce nouveau focus est dénommé Fête en famille et les héros concernés sont enfin révélés dans un nouveau trailer officiel. Voici donc les héros qu'il vous sera possible d'invoquer :

Est

Fir

Narcian

Idunn en personnage duo

Vous trouverez ces personnages dans le trailer ci-dessous. Ces derniers seront donc disponibles du 18 mars au 18 avril. Le portail d'invocation sera également accompagné d'une histoire paralogue, de quoi farmer quelques orbes d'invocation supplémentaires.