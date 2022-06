Lorelei and the Laser Eyes - Une nouvelle énigme vous attend sur Nintendo Switch

Présenté à l'occasion du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, Lorelei and the Laser Eyes est une nouvelle création signée Simogo et Annapurna Interactive. Attendu en exclusivité temporaire sur Nintendo Switch courant 2023 , nous vous laissons découvrir le premier trailer de ce jeu d'enquête intriguant.

Préparez-vous à plonger dans des énigmes surréalistes et un récit glaçant avec cette interprétation moderne des jeux d'énigmes et d'aventure. Résolvez l'énigme mêlant tromperies, meurtre et souvenirs de Lorelei and the Laser Eyes, signé Simogo, qui sortira l'an prochain en exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch.