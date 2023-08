Xenoblade : le prochain opus sera probablement très différent des épisodes déjà sortis

Il y a u n an , Xenoblade Chronicles 3 débarquait sur Nintendo Switch et mettait tout le monde d'accord- ou presque. Dans la foulée, l'OST du jeu a été publiée sur le net et a eu droit à un joli coffret CD. L'occasion pour le directeur de Monolith Soft, Tetsuya Takahashi d'adresser un long message aux fans dans lequel il revient sur la conception de la musique du jeu mais aussi évoque brièvement le prochain épisode de la série.

S’il existe un autre « Xenoblade », ce sera probablement quelque chose de très différent de ce qui l’a précédé. Dans le style et dans la musique, j'aimerais faire de mon prochain objectif quelque chose qui trahira les attentes de chacun, dans le bon sens..

A priori, si un autre Xenoblade sort un jour, il sera "très différent" des épisodes déjà sortis et cela afin de "trahir" les attentes "dans le bon sens"... D'ici là, la Nintendo Switch aura peut-être eu droit à un remaster de Xenoblade Chronicles X

Pour rappel, Xenoblade Chronicles 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch

LIRE NOTRE TEST COMPLET DE XENOBLADE CHRONICLES 3

,

REVUE DE PRESSE : TOUS LES TEST ET TOUTES LES NOTES DE XENOBLADE CHRONICLES 3

Source : Wordpress