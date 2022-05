Xenoblade Chronicles 3 nous dévoile ses magnifiques environnements

Rendez-vous en terrain connu...

Nintendo continue à faire la promotion de Xenoblade Chronicles 3, attendu cet été sur Nintendo Switch en publiant différentes informations et images sur les réseaux sociaux. On découvre ainsi de nouvelles images détaillant quelques paysages de deux nouvelles régions : la prairie de Millick avec son atmosphère (faussement) paisible et la steppe d'Eagus avec ces vues familières pour les fans... Le directeur exécutif du jeu, Tetsuya Takahashi, a déjà expliqué que Xenoblade Chronicles 3 était "une toute nouvelle aventure réunissant les mondes de Xenoblade Chronicles et Xenoblade Chronicles 2" qui allait transporter "les joueurs dans le futur" (voir ici.) Il n'est donc pas étonnant de retrouver des lieux et des éléments familiers. On pense notamment à la plaine de Gour pour la prairie de Millick ou encore au doigt de Mékonis et à l'empire de Mor Ardain pour la steppe d'Eagus. On remarque aussi la présence d'un ennemi emblématique des jeux : Barbarossa le Veilleur... Retrouvez ces images et leur présentation ci-dessous.

Pour rappel, Xenoblade Chronicles 3 sera disponible dès le 29 juillet sur Nintendo Switch

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube

#XenobladeChronicles3 propose de nombreux panoramas, comme la prairie de Millick traversée par une rivière. Ne laissez pas son atmosphère paisible vous tromper, la faune (et la flore) présente peut se montrer très agressive !

La steppe d'Eagus est un autre paysage présent dans #XenobladeChronicles3. Certains risquent de reconnaître des vues familières en cherchant à s'abriter d'une tempête de sable... comme cette structure qui ressemble à un gigantesque doigt mécanique !

Voir aussi :

#XenobladeChronicles3 propose de nombreux panoramas, comme la prairie de Millick traversée par une rivière. Ne laissez pas son atmosphère paisible vous tromper, la faune (et la flore) présente peut se montrer très agressive ! pic.twitter.com/pyv5k3L2n8 — Nintendo France (@NintendoFrance) May 13, 2022