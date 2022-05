Nouveaux détails et séquences de gameplay sur Xenoblade Chronicles 3

Xenoblade Chronicles 3 est l'un des gros morceaux de cet été (voir ICI.) En attendant sa sortie, Nintendo distille des infos via les réseaux sociaux. On vous a déjà présenté l'interlien et les Ouroboros ​(ici) et quelques infos sur le contenu du titre (là.) Dernièrement un long trailer nous a aussi fait découvrir un peu mieux Aionios, le monde du jeu et les deux nations, Keves et Agnus qui s'y livrent une guerre sans merci. Aujourd'hui, de nouvelles séquences de gameplay apportent de nouveaux détails. D'abord, il sera bien possible de switcher à volonté entre les six soldats de Keves lors de nos déplacements sans passer par des menus. Ensuite, on découvre une séquence curieuse montrant Ethel, la commandante de la colonie 4 appartenant à Keves, qui pour une raison inconnue, s'oppose et attaque tout d'un coup Noah et son groupe... Pour en savoir plus, retrouvez les différentes descriptions d'Ethel publiées par Nintendo et les dernières vidéos de Xenoblade Chronicles 3.

Dans Xenoblade Chronicles 3, Ethel est la commandante de la colonie 4 appartenant à Keves. Celle qu'on appelle aussi Ethel Mante-d'Argent est notamment célèbre pour avoir vaincu simultanément trois colonies adverses avec seulement 100 soldats à ses côtés. La conviction inébranlable d'Ethel dans ses convictions et son ingéniosité lui ont valu la confiance de ceux qui la servent. Mais bien que Noah soit également originaire de Keves, elle l'attaque lui et son groupe à vue, les traitant de monstres !

Il y a un peu d'histoire entre l'équipe de Noah et Ethel de #XenobladeChronicles3 . Quand ils étaient tous beaucoup plus jeunes, Ethel les a sauvés d'une attaque d'Agnia. Depuis lors, Noah et ses amis l'ont admirée, alors pourquoi les considère-t-elle maintenant comme des ennemis ?

Par ailleurs, Nintendo nous invite à rencontrer le mystérieux Guernica Vandham...

Rencontrez Guernica Vandham, un homme mystérieux qui apparaît devant Noah et les autres au moment où ils s'affrontent sur le champ de bataille dans #XenobladeChronicles3 . Après avoir informé le groupe de leur "véritable ennemi", il les exhorte à rechercher une terre transpercée par une grande épée.

Par ailleurs, Nintendo a présenté les trois catégories dans lesquelles pourront être classés les combattants : attaquant, défenseur ou encore guérisseur.

Les rôles joués par les personnages au combat dans #XenobladeChronicles3 peuvent être divisés en trois types principaux : attaquant, défenseur et guérisseur. Chacun a ses propres forces et, lorsqu'il est utilisé au maximum, il sera beaucoup plus facile de se battre !

Pour rappel, Xenoblade Chronicles 3 sera disponible dès le 29 juillet sur Nintendo Switch

Voir aussi :

There's a bit of history between Noah's team and Ethel of #XenobladeChronicles3. When they were all much younger, Ethel saved them from an Agnian attack. Since then, Noah and his friends have looked up to her, so why does she now see them as enemies? pic.twitter.com/jbOHNeyMGM — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 6, 2022

After clashing on the battlefield, Noah, Mio and their teams are suddenly attacked by a giant creature. Belonging to neither Keves nor Agnus, what is this behemoth that possesses such overwhelming power?!#XenobladeChronicles3 pic.twitter.com/Qh6kqLk4c7 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 25, 2022

Celle qu'on appelle aussi Ethel Mante-d'Argent est notamment célèbre pour avoir vaincu simultanément trois colonies adverses avec seulement 100 soldats à ses côtés. pic.twitter.com/MtTPORx5XL — Nintendo France (@NintendoFrance) April 28, 2022

Ethel's unwavering conviction in her beliefs and ingenuity have won her the trust of those serving under her. But though Noah also hails from Keves, she attacks him and his group on sight, calling them monsters!#XenobladeChronicles3 pic.twitter.com/uljUUHIM3w — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 28, 2022